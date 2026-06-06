È il giorno della finale femminile del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 6 giugno, la 19enne russa Mirra Andreeva e la 24enne polacca Maja Chwalinska si affronteranno nell'ultimo atto dello Slam di Parigi. Nessuna delle due aveva mai raggiunto prima un risultato simile in uno Slam. Ci sono riuscite vincendo le loro semifinali contro l'ucraina Marta Kostyuk e la russa Diana Shnaider.