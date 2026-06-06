circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Roland Garros, oggi finale Andreeva-Chwalinska - Diretta

A Parigi va in scena l'ultimo atto del torneo singolare femminile

Andreeva - Afp
Andreeva - Afp
06 giugno 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della finale femminile del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 6 giugno, la 19enne russa Mirra Andreeva e la 24enne polacca Maja Chwalinska si affronteranno nell'ultimo atto dello Slam di Parigi. Nessuna delle due aveva mai raggiunto prima un risultato simile in uno Slam. Ci sono riuscite vincendo le loro semifinali contro l'ucraina Marta Kostyuk e la russa Diana Shnaider.

CTA

Dove vedere la finale del Roland Garros? Andreeva-Chwalinska sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera: quello di oggi sarà dunque il loro primo confronto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roland Garros Andreeva Chwalinska finale Roland Garros femminile Roland Garros oggi
Vedi anche
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero
Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video
Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video
Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza