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Mondiali, oggi Bosnia-Qatar - Diretta

Terza giornata nel gruppo B della rassegna iridata

Edin Dzeko - Ipa/Fotogramma
Edin Dzeko - Ipa/Fotogramma
24 giugno 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
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Bosnia e Qatar si sfidano in un match del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i balcanici, che hanno eliminato l'Italia al playoff, affrontano la formazione asiatica alle ore 21 al Lumen Field di Seattle. Le due nazionali sono appaiate a quota 1 al terzo posto del girone, alle spalle di Canada e Svizzera, che si sfideranno in contemporanea a Vancouver (e che guidano la classifica entrambe con 4 punti).

A mezzanotte invece in campo Brasile-Scozia e Marocco-Haiti.

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