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Brasile-Haiti 3-0, prima vittoria per Ancelotti con Cunha e Vinicius

La Nazionale verdeoro ha vinto nella seconda giornata del gruppo C

Cunha - Afp
Cunha - Afp
20 giugno 2026 | 02.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince il Brasile ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale verdeoro ha superato Haiti per 3-0 nella seconda giornata del gruppo C della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita la doppietta di Cunha, a segno al 23' e 36', e il gol di Vinicius Jr al 45'+3. Con questa vittoria la squadra di Ancelotti vola a quota 4 in testa al girone, raggiungendo il Marocco. Eliminato invece Haiti, ultimo e fermo a zero.

Alle 5 in campo Turchia e Paraguay.

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