Vince il Brasile ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale verdeoro ha superato Haiti per 3-0 nella seconda giornata del gruppo C della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita la doppietta di Cunha, a segno al 23' e 36', e il gol di Vinicius Jr al 45'+3. Con questa vittoria la squadra di Ancelotti vola a quota 4 in testa al girone, raggiungendo il Marocco. Eliminato invece Haiti, ultimo e fermo a zero.

Alle 5 in campo Turchia e Paraguay.