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Roland Garros, oggi Djokovic-Royer al secondo turno - Diretta

L'ex numero uno affronta il francese a Parigi

Novak Djokovic - IPA
Novak Djokovic - IPA
27 maggio 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista serbo sfida il francese Valentin Royer - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Parigi. Djokovic, reduce dall'eliminazione al primo turno degli Internazionali, ha battuto un altro francese, Mpetshi Perricard, all'esordio, mentre Royer ha superato Dellien.

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Dove vedere il match? Djokovic-Royer, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il primo precedente tra loro.

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