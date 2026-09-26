La Formula 1 torna in pista di sabato. Oggi, 26 settembre, il circus si dà appuntamento a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento del mondiale. Il Gran Premio non si corre di domenica, come al solito, su richiesta esplicita delle autorità locali e degli organizzatori per evitare la concomitanza con il 27 settembre, data in cui il Paese celebra la Giornata del Ricordo (Anım Günü), ricorrenza nazionale per commemorare i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. Il pilota della Mercedes George Russell scatta dalla pole position, in prima fila con lui il ferrarista Charles Leclerc. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren e Isack Hadjar con la Red Bull. Parte invece dalla sedicesima posizione il leader del Mondiale Kimi Antonelli con l'altra 'freccia d'argento'. L'emiliano proverà la rimonta dalle retrovie come gli è riuscito a Monza.