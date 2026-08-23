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Formula 1, Norris vince il Gp d'Olanda davanti ad Antonelli - Rivivi la gara

Il pilota della McLaren trionfa sul circuito di Zandvoort davanti al leader del Mondiale

Lando Norris - IPA
Lando Norris - IPA
23 agosto 2026 | 14.30
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Lando Norris vince il Gp d'Olanda. Il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, trionfa sul circuito di Zandvoort nella dodicesima prova stagionale, davanti alle Mercedes del leader del Mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli e di George Russell. Seguono le due Ferrari di Lewis Hamilton, quarto, e Charles Leclerc, quinto.

Rosse giù dal podio per la seconda gara consecutiva, in un Gp caratterizzato dall'incidente al primo giro di Max Verstappen, finito a muro e costretto subito al ritiro. Sesto Piastri e settimo Lawson, poi Hulkenberg, Alonso (protagonista di una prova grandiosa) e Gasly.

Archiviato il Gp d'Olanda, i piloti torneranno in pista nel weekend di domenica 6 settembre per il Gran Premio d'Italia, sul circuito di Monza.

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