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In campo il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea
Torna la Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid, mentre il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain - in diretta tv e streaming - nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea.
I Blancos ripartono dal 3-0 del Bernabeu, decisa dalla tripletta di Valverde, mentre il Psg ha battuto 5-2 i Blues al Parco dei Principi.
Nell'altra partita delle 21 l'Arsenal sfida in casa il Bayer Leverkusen.