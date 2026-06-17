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Mondiali, oggi Portogallo-Rd Congo - Diretta

La nazionale del ct Roberto Martinez debutta in Coppa del Mondo

Ronaldo - IPA
Ronaldo - IPA
17 giugno 2026 | 18.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ai Mondiali 2026 è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Oggi, mercoledì 17 giugno, la squadra del ct Roberto Martinez fa il suo esordio nella Coppa del Mondo in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti e affronta la Repubblica Democratica del Congo a Houston.

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Dove vedere Portogallo-Repubblica Democratica del Congo? La partita sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn.

Si tratta di una delle sfide del Gruppo K, di cui fanno parte anche Uzbekistan e Colombia, in campo nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno alle 4.

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Mondiali Mondiali 2026 Portogallo Portogallo Congo Repubblica Democratica del Congo
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