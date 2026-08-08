circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

MotoGp, oggi gara sprint Silverstone - Diretta

I piloti tornano in pista per dare la caccia ai primi punti del weekend britannico

Ai Ogura - IPA
Ai Ogura - IPA
08 agosto 2026 | 16.34
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista con la gara sprint del Gp di Silverstone. Oggi, sabato 8 agosto, i piloti andranno a caccia dei primi punti del weekend britannico dopo le qualifiche della mattinata, con pole position dello spagnolo Jorge Martin. La gara corta inizierà alle 17.

Dove vedere la sprint race di Silverstone? La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now, ma anche in chiaro su TV8.

Martin aprirà domani una prima fila tutta Aprilia, davanti a Raul Fernandez e Ogura. Quarto Di Giannantonio, poi Bezzecchi e Marc Marquez. Settimo Alex Marquez, 9° Acosta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MotoGp Silverstone Gara Sprint
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza