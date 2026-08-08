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MotoGp, Martin in pole position a Silverstone: la griglia di partenza

Lo spagnolo apre una prima fila tutta Aprilia, davanti a Raul Fernandez e Ogura

Jorge Martin - IPA
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08 agosto 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un super Jorge Martin agguanta la pole position (con nuovo record della pista) a Silverstone, firmando il miglior giro di giornata in 1:56.160. Lo spagnolo apre una prima fila tutta Aprilia, davanti a Raul Fernandez e Ogura. Quarto Di Giannantonio, poi Bezzecchi e Marc Marquez. Settimo Alex Marquez, 9° Acosta. Out in Q1 Bagnaia, che partirà sedicesimo. Alle 17 di oggi, sabato 8 agosto, la sprint race per assegnare i primi punti del weekend in Gran Bretagna.

Gp Silverstone, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone di domani, domenica 9 agosto:

1 Jorge Martin (Q2)

2 Raul Fernandez (Q2)

3 Ai Ogura (Q2)

4 Fabio Di Giannantonio (Q2)

5 Marco Bezzecchi (Q2)

6 Marc Marquez (Q2)

7 Alex Marquez (Q2)

8 Franco Morbidelli (Q2)

9 Pedro Acosta (Q2)

10 Iker Lecuona (Q2)

11 Jack Miller (Q2)

12 Joan Mir (Q2)

13 Fabio Quartararo (Q1)

14 Diogo Moreira (Q1)

15 Luca Marini (Q1)

16 Francesco Bagnaia (Q1)

17 Alex Rins (Q1)

18 Brad Binder (Q1)

19 Enea Bastianini (Q1)

20 Cal Crutchlow (Q1)

21 Pol Espargaro (Q1)

22 Toprak Razgatlioglu (Q1)

23 Augusto Fernandez (Q1)

Riproduzione riservata
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MotoGp Gp Silverstone MotoGp Silverstone qualifiche Silverstone griglia partenza Silverstone
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