circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Champions League, oggi Napoli-Eintracht Francoforte - La partita in diretta

Gli azzurri ospitano i tedeschi al Maradona, nella quarta giornata della fase campionato

Hojlund - Fotogramma/IPA
Hojlund - Fotogramma/IPA
04 novembre 2025 | 18.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 4 novembre, i campioni d'Italia ospitano l'Eintracht Francoforte al Maradona, nella quarta giornata della fase campionato. Gli azzurri vanno a caccia di punti pesanti dopo il brutto ko contro il Psv Eindhoven, per muovere una classifica che li vede fermi a quota 3 (proprio come i tedeschi).

Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte? La sfida è trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253). In streaming, per gli abbonati, il match sarà disponibile su SkyGo e su Now.

Nel prossimo turno di Champions, il Napoli ospiterà il Qarabag.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Napoli Eintracht Francoforte Napoli Eintracht Champions League
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza