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Nations League, oggi Francia-Italia - Diretta

Gli azzurri sfidano i Bleus allo Stade de France

Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2026 | 19.46
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Italia. Oggi, venerdì 2 ottobre, la nazionale allenata da Roberto Mancini, affronta in trasferta la Francia, guidata in panchina da Zinedine Zidane, in un match valido per la terza giornata di Nations League. Nei precedenti due incontri gli azzurri sono stati battuti 2-0 all'Olimpico dal Belgio per poi riscattarsi vincendo 4-1 a Bursa con la Turchia. I Bleus hanno invece vinto entrambe le partite in trasferta per 1-0 sia con i 'Diavoli Rossi', sia con la nazionale guidata da Vincenzo Montella.

L'Italia tornerà in campo lunedì 5 ottobre alle 20.45 a Bologna contro la Turchia.

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nations league italia francia stade de france mancini zidane
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