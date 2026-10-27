Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano i giallorossi padroni di casa guidati in panchina da Gian Piero Gasperini e il Cagliari allenato da Fabio Pisacane. I capitolini sono reduci dal pareggio per 3-3 al Maradona con il Napoli, mentre i sardi hanno perso in casa per 2-0 con il Bologna. In classica la Roma è terza a quota 18 insieme al Milan, mentre il Cagliari è ottavo con 13 punti come il Torino.