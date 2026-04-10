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Serie A, oggi Roma-Pisa - Diretta

I giallorossi ospitano i toscani nella 32esima giornata di campionato

Malen - Ipa/Fotogramma
Malen - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi affrontano il Pisa - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nell'anticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti dopo la sconfitta nel big match dell'ultimo turno contro l'Inter, mentre i nerazzurri hanno bisogno di muovere la classifica dopo l'ennesima sconfitta contro il Torino.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà l'Atalanta all'Olimpico mentre il Pisa se la vedrà in casa con il Genoa.

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