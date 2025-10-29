circle x black
Sinner-Bergs, oggi l'azzurro esordisce a Parigi - Diretta

Il numero due del mondo sfida il belga nel secondo turno del Masters 1000 francese

Jannik Sinner - Afp
29 ottobre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner debutta a Parigi. Il tennista azzurro sfida oggi, nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 francese, l'ultimo dell'anno di questa categoria e ultimo impegno prima delle Atp Finals di Torino.

Sinner arriva all'appuntamento, a cui aveva dato forfait lo scorso anno, dopo aver vinto il torneo 500 di Vienna, battendo in finale in rimonta Alexander Zverev. Bergs invece si è regalato la sfida con il numero due del ranking superando al primo turno lo statunitense Alex Michelsen, battuto in tre set.

In caso di passaggio del turno, Sinner agli ottavi di finale sfiderà Francisco Cerundolo, che ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic in tre set.

