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Internazionali, oggi Sinner-Medvedev - Diretta

Il tennista azzurro torna in campo nella semifinale del Masters 1000 di Roma dopo la sospensione di ieri per pioggia

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
16 maggio 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Il match riprenderà dopo la sospensione per pioggia di ieri, quando il match è stato prima rinviato e poi cancellato. Si riparte dal 6-2, 5-7 dei primi due parziali, con il terzo e decisivo set che è stato bloccato sul risultato di 4-2 in favore di Sinner.

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In caso di vittoria Sinner troverà in finale il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato Luciano Darderi nella prima semifinale.

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