Jannik Sinner torna in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Il match riprenderà dopo la sospensione per pioggia di ieri, quando il match è stato prima rinviato e poi cancellato. Si riparte dal 6-2, 5-7 dei primi due parziali, con il terzo e decisivo set che è stato bloccato sul risultato di 4-2 in favore di Sinner.