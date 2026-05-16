LIVE
Il tennista azzurro torna in campo nella semifinale del Masters 1000 di Roma dopo la sospensione di ieri per pioggia
Jannik Sinner torna in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Il match riprenderà dopo la sospensione per pioggia di ieri, quando il match è stato prima rinviato e poi cancellato. Si riparte dal 6-2, 5-7 dei primi due parziali, con il terzo e decisivo set che è stato bloccato sul risultato di 4-2 in favore di Sinner.
In caso di vittoria Sinner troverà in finale il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato Luciano Darderi nella prima semifinale.