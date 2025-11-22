circle x black
Coppa Davis, semifinale Spagna-Germania 1-0 - Il match in diretta

Dalla sfida tra gli iberici e tedeschi uscirà la sfidante dell'Italia

Alexander Zverev - Fotogramma/IPA
Alexander Zverev - Fotogramma/IPA
22 novembre 2025 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Coppa Davis aspetta di scoprire la sua seconda finalista, che domani affronterà l'Italia. Oggi, sabato 22 novembre, va in scena a Bologna la semifinale tra Spagna e Germania, da cui uscirà l'avversaria degli azzurri. Il match è in corso e al momento la Spagna ha vinto il primo singolare: Carreno Busta ha battuto Struff 6-4 7-6.

Dove vedere Spagna-Germania? La semifinale è trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali SuperTennis. Streaming disponibile sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX.

Nel secondo singolare, spazio ai numeri uno dei rispettivi team. Zverev per la Germania e Munar per la Spagna. Il tedesco ha vinto il primo set 7-6.

