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Mondiali, oggi Stati Uniti-Australia - Diretta

La Nazionale americana torna in campo nella rassegna iridata

Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
Christian Pulisic - Ipa/Fotogramma
19 giugno 2026 | 20.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 18 giugno, la Nazionale americana sfida l'Australia - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata del girone D della rassegna iridata. La squadra allenata da ct Pochettino è reduce dalla netta vittoria dell'esordio contro il Paraguay, battuto 4-1, mentre l'Australia ha superato la Turchia 2-0. Si giocherà quindi, al Seattle Stadium di Seattle, per ipotecare il passaggio del turno e prendersi il primo posto del girone.

A mezzanotte in programma la sfida tra Scozia e Marocco, alle 3 Brasile-Haiti.

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