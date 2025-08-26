circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Musetti-Mpetshi Perricard oggi agli Us Open - Il match in diretta

L'azzurro, numero 10 del ranking Atp, affronta il francese nel primo turno dello Slam americano

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
26 agosto 2025 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agli Us Open 2025 è il giorno di Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro debutta nel primo turno a New York contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il toscano, numero 10 del ranking Atp, arriva al match per riscattare l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati e il ko al primo turno a Wimbledon. Il match inizierà intorno alle 17, sul Louis Armstrong Stadium. In serata toccherà a Jannik Sinner.

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite degli Us Open 2025, viene trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lorenzo Musetti Musetti Mpetshi Perricard Musetti Mpetshi Perricard oggi Musetti Us Open oggi
Vedi anche
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza