Alexander Zverev torna in campo. Oggi, giovedì 19 novembre , il tedesco affronta Arthur Fils nel secondo match di giornata del gruppo intitolato a John McEnroe alle Atp Finals 2026 . Il numero uno del mondo - già sicuro della qualificazione alla semifinale - ha esordito con un successo in due set sullo spagnolo Rafael Jodar per poi superare (sempre in due parziali) lo statunitense Ben Shelton, mentre il francese ha perso con Shelton per poi vincere in rimonta su Jodar. Si comincia intorno alle 20:30.

Dove vedere Zverev-Fils? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Italia1 e in streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e Tennis Tv.