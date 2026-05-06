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Djokovic, omaggio a Mihajlovic: cena a Roma con la famiglia

Il tennista serbo sarà impegnato negli Internazionali d'Italia

Novak Djokovic e la famiglia Mihajlovic - Ipa/Fotogramma e Instagram
Novak Djokovic e la famiglia Mihajlovic - Ipa/Fotogramma e Instagram
06 maggio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic fa visita alla famiglia di Sinisa Mihajlovic. A Roma per gli Internazionali d'Italia 2026, in attesa di debuttare al secondo turno del Masters 1000, il tennista serbo ne ha approfittato per incontrare i figli dell'ex calciatore e allenatore, scomparso nel dicembre del 2022.

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Djokovic si è infatti regalato una cena al Parnaso, il ristorante di proprietà di Arianna Mihajlovic. Un modo per mostrare la sua vicinanza, mai nascosta, alla famiglia, e ricordare Sinisa, a cui lo legava un rapporto di profonda amicizia.

L'incontro è stato immortalato sui profili social di Dusan Mihajlovic, che nelle proprie storie Instagram ha condiviso la foto insieme a Djokovic e la famiglia Mihajlovic aggiungendo un cuore accanto alla bandiera della Serbia.

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djokovic djokovic mihajlovic djokovic cena mihajlovic djokovic internazionali internazionali 2026
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