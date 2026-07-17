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Djokovic 'vede' il ritiro? "Il momento è più vicino che mai"

Il tennista serbo è reduce dalla semifinale di Wimbledon persa contro Sinner

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
17 luglio 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic è vicino al ritiro? Il tennista serbo è reduce dalla semifinale conquistata a Wimbledon, dove è stato battuto in tre set da Jannik Sinner, che ha poi conquistato per il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Djokovic, a 39 anni, non ha ancora messo una data alla fine della sua carriera, ma sente che il momento di appendere la racchetta al chiodo si sta avvicinando.

"Continuo a sentire che posso competere al livello più alto", ha detto Djokovic, come riportato da Espn, "tuttavia, quel momento è più vicino che mai".

"Non so se esiste un modo perfetto per ritirarmi. Voglio ritirarmi al vertice? Continuerò a godermi il mio tempo in campo", ha concluso Djokovic, che in passato aveva posto le Olimpiadi di Los Angeles 2028 come palcoscenico perfetto per 'the last dance'.

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djokovic djokovic ritiro djokovic ritiro parole
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