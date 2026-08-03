"Il tennis di oggi? Bisognerebbe cambiare il formato del punteggio". Novak Djokovic è chiaro, guarda avanti e propone la sua rivoluzione del tennis senza girarci intorno: "Giocare fino a 4 game per set, possibilmente senza vantaggi all'interno del game, al meglio dei cinque set. Si dovrebbero mantenere le partite in una finestra di due ore, sarebbe meglio per tutti". L'ex numero uno, 24 volte campione Slam, lo ha detto in un'intervista durante il Fanatics Fest, festival sportivo tenutosi a New York pochi giorni fa.

🇷🇸 Novak Djokovic sur l’opinion tennis qu’il défend à 100% : « Changer le format du score, jouer jusqu’à 4 jeux par set, sans avantage. Garder le format en cinq sets. Maintenir les matchs dans une fenêtre de deux heures. C’est mieux pour tout le monde. » pic.twitter.com/Gqu7Mssfkw — Univers Tennis (@UniversTennis) August 3, 2026

Le parole del fuoriclasse serbo - che più volte era già stato critico sull'attuale struttura dei tornei - guardano con interesse a un format già visto nelle Next Gen Finals, ma che non è mai stato esteso al circuito maggiore.