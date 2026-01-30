circle x black
Cerca nel sito
 

Djokovic sorride: "Grazie Sinner per avermi fatto vincere un match. Alcaraz? Spero di avere ancora benzina..."

L'ex numero uno del ranking Atp dopo il successo in semifinale degli Australian Open: "Forse è la serata più bella della mia carriera in Australia"

Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Grazie a Sinner per avermi permesso di vincere una partita. E grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci" Novak Djokovic esordisce con il sorriso nella sua intervista post partita, al termine della semifinale dell'Australian Open vinta contro Novak Djokovic.

"Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma penso che non sia impossibile batterli perché anche io so giocare a quel livello".

Djokovic affronterà in finale Carlos Alcaraz: "Ho visto la sua partita, un match incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato. E' come se avessi vinto, ma lotterò contro il n°1 del mondo e spero di avere ancora benzina".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Djokovic Djokovic Sinner Australian Open
Vedi anche
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza