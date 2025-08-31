circle x black
Djokovic-Struff: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista serbo sfida il tedesco negli ottavi di finale agli Us Open

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2025 | 08.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista serbo affronta oggi, domenica 31 agosto, il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 144 del mondo, negli ottavi di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. Nei turni precedenti Djokovic ha superato gli americani Tien, all'esordio, e Svajda, oltre al britannico Norrie.

Struff invece ha conquistato gli ottavi eliminando l'americano McDonald al primo turno, poi il danese Rune e un altro statunitense, Tiafoe, nell'ultimo match giocato sul cemento di New York.

Djokovic-Struff, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Struff è in programma oggi, domenica 31 agosto, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con il serbo che conduce con un netto 5-0, avendo conquistato cinque vittorie in altrettanti match.

Djokovic-Struff, dove vederla in tv

Djokovic-Struff, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

