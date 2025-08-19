circle x black
Cerca nel sito
 

Domani in Brasile iniziano i mondiali di calcio a 7, azzurri nel girone con Serbia, Australia e Uruguay

L'Italia di mister D'Orto sfida le nazioni più forti al mondo

Domani in Brasile iniziano i mondiali di calcio a 7, azzurri nel girone con Serbia, Australia e Uruguay
19 agosto 2025 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C’è un’Italia del calcio che è andata a Curitiba in Brasile per sfidare le squadre più forti del mondo. Dal 20 al 24 agosto, infatti, la Nazionale di Calcio a 7 della Confederazione Calcistica Italiana scenderà in campo agli ordini di mister Daniele D’Orto e nel girone eliminatorio sfiderà la Serbia, l’Australia e l’Uruguay.

“I mondiali in Brasile - ha dichiarato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana - rappresentano una tappa fondamentale del nostro percorso iniziato solo sei mesi fa con la rinascita della Confederazione che già conta più di sessantamila atleti impegnati in varie discipline. In questi mesi abbiamo centrato uno degli obiettivi principali che ci eravamo prefissati e cioè la vittoria della Nations League lo scorso Giugno in finale contro la Spagna. Adesso siamo chiamati a confermare le nostre potenzialità anche contro avversari più forti e blasonati. Le prime tre gare del girone saranno fondamentali per approdare ai quarti di finale e testare le nostri reali potenzialità. Siamo molto fiduciosi e sicuramente i ragazzi di mister D’Orto faranno di tutto per tenere alto l’onore della Nazionale italiana”.

Il 20 e il 21 agosto, dunque, ci saranno le gare dei gironi eliminatori. Tutte le gare della nazionale nell’intera competizione verranno trasmesse dal canale televisivo Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’ultima edizione del campionato del mondo ha visto trionfare i padroni di casa del Messico che il 10 settembre 2023 superarono ai calci di rigore il Brasile dopo che l’incontrò era terminato 0-0.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali di calcio a 7 Italia Brasile
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza