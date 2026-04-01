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Donnarumma: "Dopo la partita ho pianto, dobbiamo riportare l'Italia dove merita"

Le parole del capitano della Nazionale

Donnarumma - fotogramma/ipa
Donnarumma - fotogramma/ipa
01 aprile 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
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"Ieri sera, dopo la partita, ho pianto. Ho pianto per la delusione di non essere riusciti a portare l’Italia dove merita di stare". Così Gianluigi Donnarumma, il capitano della Nazionale, commenta la delusione della mancata qualificazione degli azzurri al mondiale 2026.

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"Ho pianto per la tristezza - aggiunge - enorme che sto provando io, insieme a tutto il gruppo azzurro di cui sono fiero di essere capitano, e che so, in questo momento, state provando anche voi, tifosi della nostra Nazionale".

La delusione e la voglia di riscatto: "Ora le parole servono a poco, è vero - aggiunge il 27enne portiere del Manchester City -. Ma una cosa la sento forte dentro e voglio condividerla con voi: dopo una delusione così grande, bisogna trovare il coraggio di voltare pagina, ancora una volta. E per farlo servono tanta forza, passione e convinzione. Crederci sempre, questo è il motore per andare avanti. Perché la vita sa premiare chi dà tutto, senza risparmiarsi. Ed è da qui che dobbiamo ripartire. Insieme. Ancora una volta. Per riportare l’Italia dove merita di stare".

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Calcio Mondiale 2026 Nazionale italiana
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