circle x black
Cerca nel sito
 

Dybala, problema fisico contro il Torino. Salta il derby?

L'attaccante argentino è stato sostituito da Gasperini durante il match dell'Olimpico

Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
14 settembre 2025 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paulo Dybala salta il derby? L'attaccante della Roma è stato sostituito a causa di un problema fisico durante la partita di oggi, domenica 14 settembre, tra Roma e Torino, vinta dai granata 1-0 grazie al gol di Simeone. Apprensione in casa giallorossa, con Gasperini che nel post partita ha parlato di "un piccolo problema fisico, che non sembra nulla di grave spero di averlo domenica".

Dopo aver calciato una punizione infatti, Dybala ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, problema che potrebbe condizionarne la preparazione verso il derby contro la Lazio, in programma domenica 21 settembre. La speranza di Gasperini e tifosi è comunque quella di avere almeno a disposizione l'argentino, che per la prima volta dall'inizio della stagione è partito dal primo minuto contro il Torino.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dybala come sta dybala dybala salta derby infortunio dybala
Vedi anche
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza