Razzismo nella finale degli Europei di pallavolo. Prima dell'ultimo atto andato in scena ieri a Istanbul, dove l'Italia è stata battuta in cinque set dalla Turchia, il telecronista turco ha dato vita a uno spettacolo di razzismo puro al momento della presentazione delle atlete azzurre.

Per chi non lo sapesse, ieri il telecronista turco quando presentava le ragazze per la partita di pallavolo, invece di dire che sono italiane ha detto i paesi d’origine dei genitori: Nigeria, Costa D’Avorio, Russia e Germania.



Razzismo allo stato puro.



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