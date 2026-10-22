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Bournemouth-Milan, rossoneri in dieci al 28’: Maignan espulso per una manata ad Adams

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Il portiere rossonero perde la testa durante l’attesa di un calcio d’angolo: nel tentativo di spostare Adams, lo colpisce al volto. L’arbitro non ha dubbi e lo manda negli spogliatoi

Mike Maignan esce dal campo dopo l'espulsione - Afp
Mike Maignan esce dal campo dopo l'espulsione - Afp
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22 ottobre 2026 | 21.50
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Al 28’ di Bournemouth-Milan di Europa League i rossoneri restano in dieci uomini per l’espulsione di Mike Maignan. L’episodio arriva durante l’attesa della battuta di un calcio d’angolo, quando il portiere rossonero cerca di spostare Adams per prendere posizione.

Il tentativo, però, si trasforma in un gesto che costa carissimo al Milan: Maignan rifila una manata al volto dell’avversario e l’arbitro decide di estrarre il cartellino rosso, mandandolo direttamente negli spogliatoi e assegnando anche il rigore agli inglesi già in vantaggio di un gol. In porta per il Milan va Torriani che entra al posto di Hutchinson.

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