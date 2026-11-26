Il Milan torna in campo a caccia di riscatto in Europa League. Oggi, giovedì 26 novembre, i rossoneri giocano alle 18.45 in trasferta ad Atene contro l'Olympiacos in un match valido per la quinta giornata. Finora il cammino europeo della squadra di Ruben Amorim è stato deficitario con una sola vittoria in trasferta a Salisburgo e tre ko in casa con Benfica e Ferencvaros e in trasferta a Bournemouth. Tre punti che valgono un 28° posto in classifica che li vede al momento fuori dalla zona playoff. Ottimo invece il percorso dei greci, sesti in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pari.