Il Milan accorcia le distanze nel match di Europa League contro l'Olympiacos grazie a una giocata semplicemente straordinaria di Hutchinson che realizza il gol del momentaneo 1-2. L'attaccante si prende la scena con un gol da applausi, capace di riaprire la partita e accendere nuovamente l'entusiasmo rossonero. Tutto nasce da un recupero nella propria metà campo. Hutchinson legge la situazione, conquista il pallone e parte in una progressione travolgente. Cinquanta metri palla al piede, avversari lasciati alle spalle e una corsa che diventa sempre più pericolosa.

Arrivato al momento di concludere, il giocatore non perde lucidità: sistema il pallone e lascia partire un magnifico sinistro a giro. La traiettoria è splendida, la conclusione si trasforma in un eurogol e il pallone finisce in rete. Una rete di grande qualità tecnica e personalità, nata da un recupero difensivo e trasformata in una cavalcata offensiva da protagonista. Hutchinson firma una prodezza che cambia l'inerzia della gara: il Milan è di nuovo in partita!