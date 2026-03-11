circle x black
Europa League, Roma favorita nell’euroderby contro il Bologna
11 marzo 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

– L’Italia calcistica ha, di fatto, lasciato la Champions League dopo che l’Atalanta, ieri sera, è stata travolta in casa dal ciclone Bayern Monaco. L’Europa League, dopo gli ottavi che cominciano giovedì, vedrà solo una rappresentante della Serie A visto che Bologna e Roma si troveranno una contro l’altra. La sfida tra rossoblù e capitolini sarà l’euroderby numero 21 della storia del nostro calcio: nello specifico, il secondo per i felsinei e il quarto per i giallorossi. Gli esperti Sisal vedono la Roma favorita, nella gara di andata al Dall’Ara, a 2,45 contro il 3,25 del Bologna mentre il pareggio è in quota a 3,00. Posta in palio altissima dove l’Under, a 1,57, si fa preferire all’Over, offerto a 2,25: sette degli ultimi 10 incroci sono terminati con questo esito. Ecco quindi che un risultato esatto di 2-0 si gioca a 14 per i ragazzi di Gasperini mentre pagherebbe 22 volte la posta quello a favore di Orsolini e compagni. I calci d’angolo possono diventare un fattore: il Bologna è la squadra che ne ha battuti di più in Europa League, ben 79, ed è favorita, a 1,90, nel calciarne di più nel corso del match rispetto alla Roma, ferma a 2,25. Nessuno, tra campo e panchina, si tirerà indietro: un rigore è offerto a 2,75 mentre un’ammonizione per uno tra Italiano e Gasperini è in quota a 5,00.

I padroni di casa si affidano a Riccardo Orsolini, 11 gol in stagione di cui 3 nella competizione europea. Orsonaldo è pronto a colpire la Roma tanto che vederlo nel tabellino dei marcatori è dato a 4,00. Insieme a lui, sul fronte offensivo, dovrebbe agire Santiago Castro, atteso protagonista dai tifosi di casa con gol o assist a 3,00. In casa giallorossa, invece, non mancano le defezioni soprattutto nel reparto offensivo ma se c’è una certezza, tra i capitolini, ha il nome di Donyell Malen. L’olandese, arrivato a gennaio, si è già caricato la squadra sulle spalle come dimostrato i 6 gol in 8 gare disputate. L’ex Dortmund e Aston Villa è all’esordio europeo con la Roma e punta subito a lasciare il segno: Malen primo marcatore si gioca a 5,00. La difesa del Bologna, però, dovrà stare attenta a Wesley, già decisivo nella sfida di campionato: un gol o un assist dell’esterno brasiliano è dato a 3,75

