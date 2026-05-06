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Morte Beccalossi, da Fiorello a Ruggeri e Bonolis il ricordo dei tifosi dell'Inter: "Ci ha fatto divertire"

L'ex centrocampista è morto oggi. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio

Evaristo Beccalossi - Ipa
Evaristo Beccalossi - Ipa
06 maggio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il calcio piange Evaristo Beccalossi e sono tanti i tifosi dell'Inter che oggi, 6 maggio, si fermano a ricordare il campione che con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e due Coppe Italia (1981-1982). Tra questi anche nomi noti del mondo dello spettacolo, da Fiorello a Bonolis e Ruggeri.

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Fiorello: "Maradona prima di Maradona"

"Io ero incantato dal suo modo di giocare. A quei tempi non erano tutti così. Cioè lui è stato Baggio prima di Baggio, è stato Del Piero prima di Del Piero, è stato Maradona prima di Maradona. Era quello Beccalossi. Il nostro Beccalossi". Così Rosario Fiorello, grande tifoso dell'Inter, ricorda con l'Adnkronos Evaristo Beccalossi. "E poi - aggiunge lo showman siciliano - era simpatico. Io l'ho incontrato qualche volta, anche quando faceva televisione, faceva il commentatore e la sua simpatia veniva fuori".

Bonolis: "Era allegro come il suo gioco"

Evaristo Beccalossi "ci ha fatto divertire tanto non solo come calciatore ma anche come persona. Era estremamente gradevole e simpatico. L'ho incontrato diverse volte allo stadio, persona sempre leggera, sempre allegra, ben disposto a tutto. Era esattamente quello che faceva in campo", dice all'Adnkronos Paolo Bonolis, tifosissimo dell'Inter, ricordando la bandiera nerazzurra degli anni '80 morto oggi poco prima di compiere 70 anni. "Il carattere di una persona si manifesta anche nel modo di giocare. Giocatore impeccabile, grande fantasista e persona allegra, ecco più di tutto allegra come era allegro il calcio che proponeva".

Enrico Ruggeri: "Un onore aver avuto un amico come te, arrivederci Fantasista"

"Del Campione si parlerà per sempre, l’uomo sarà luce per chi ti ha conosciuto. È stato un onore avere avuto un amico come te. L’abbraccio di ieri sera è stato uno dei momenti più strazianti della mia vita. Arrivederci Fantasista". Con queste parole Enrico Ruggeri, grande tifoso interista, ricorda sui suoi profili social Evaristo Beccalossi.

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Inter Beccalossi fiorello morte beccalossi
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