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Formula 1 Gp Miami, oggi Sprint Race e qualifiche: orario tv in chiaro

Norris in pole con la McLaren, la Ferrari insegue dalla seconda e dalla quarta fila

Lando Norris in pista
Lando Norris in pista
02 maggio 2026 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno - in diretta tv e streaming - la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position scatta Lando Norris: il britannico, campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui, in prima fila, la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton.

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La griglia di partenza

Prima fila:

1. Lando Norris - McLaren

2. Kimi Antonelli - Mercedes

Seconda fila:

3. Oscar Piastri - McLaren

4. Charles Leclerc - Ferrari

Terza fila

5. Max Verstappen - Red Bull

6. George Russell - Mercedes

Quarta fila

7. Lewis Hamilton Ferrari

8. Franco Colapinto Alpine

Quinta fila

9. Isack Hadjar Red Bull

10. Pierre Gasly Alpine

Sesta fila

11. Gabriel Bortoleto - Audi

12. Nico Hulkenberg - Audi

Settima fila

13. Oliver Bearman - Haas

14. Alex Albon - Williams

Ottava fila

15. Carlos Sainz - Williams

16. Arvid Lindblad - Racing Bulls

Nona fila

17. Liam Lawson - Racing Bulls

18. Esteban Ocon - Haas

Decima fila

19. Sergio Perez - Cadillac

20. Valtteri Bottas - Cadillac

Undicesima fila

21. Fernando Alonso - Aston Martin

22. Lance Stroll - Aston Martin.

Come vedere la Sprint e le qualifiche

Sabato 2 maggio

Ore 18 Sprint

Ore 22 Qualifiche

Domenica 3 maggio

Ore 22 Gran Premio

Gp Miami, dove vederlo

Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. La Sprint e le qualifiche di oggi saranno visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it. Il Gran Premio saranno visibili anche in chiaro, in differita su Tv8 alle 23.30.

Riproduzione riservata
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f1 gp miami gara sprint miami
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