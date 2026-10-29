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Amorim ne recupera tre: buone notizie in vista del derby

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Rabiot, Moreira e Gila ci saranno nella stracittadina

Ruben Amorim - (Ipa)
Ruben Amorim - (Ipa)
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29 ottobre 2026 | 19.14
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In casa Milan la parola d'ordine è 'ripartire' dopo il pesante ko maturato ieri sera a San Siro contro il Bologna.

Alle porte c'è l'attesissimo derby con l'Inter in programma sabato sera e per l'occasione il tecnico rossonero Ruben Amorim arrivano ottime notizie dall'infermeria. 

Questa mattina hanno riperso ad allenarsi in gruppo Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila, tutti pienamente recuperati dopo aver saltato la contesa col Bologna.

Il recupero del centrocampista francese, dell'esterno belga e del difensore spagnolo regala opzioni preziose al tecnico rossonero nella preparazione della delicata stracittadina milanese.

Probabile che soprattutto Gila e Rabiot trovino spazio dall'inizio anche alle luce dello stop di Tomori, costretto al cambio all'intervallo di ieri sera.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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