Amorim ne recupera tre: buone notizie in vista del derby

Rabiot, Moreira e Gila ci saranno nella stracittadina
In casa Milan la parola d'ordine è 'ripartire' dopo il pesante ko maturato ieri sera a San Siro contro il Bologna.
Alle porte c'è l'attesissimo derby con l'Inter in programma sabato sera e per l'occasione il tecnico rossonero Ruben Amorim arrivano ottime notizie dall'infermeria.
Questa mattina hanno riperso ad allenarsi in gruppo Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila, tutti pienamente recuperati dopo aver saltato la contesa col Bologna.
Il recupero del centrocampista francese, dell'esterno belga e del difensore spagnolo regala opzioni preziose al tecnico rossonero nella preparazione della delicata stracittadina milanese.
Probabile che soprattutto Gila e Rabiot trovino spazio dall'inizio anche alle luce dello stop di Tomori, costretto al cambio all'intervallo di ieri sera.
Fantacalcio.it per Adnkronos