circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta: De Ketelaere operato al ginocchio

sponsor

L'attaccante belga ai box, out per il play-off di Champions

Charles De Ketelaere - (Ipa/Fotogramma)
Charles De Ketelaere - (Ipa/Fotogramma)
12 febbraio 2026 | 17.18
LETTURA: 1 minuti

Novità da casa Atalanta in merito alle condizioni di Charles De Ketelaere, alle prese con una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.

L'attaccante belga infatti questa mattina è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro eseguita dal Professor Ezio Adriani al Gemelli di Roma come comunicato dal club bergamasco: "Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.

L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito.

Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

De Ketelaere salterà sicuramente i play-off di Champions League contro il Borussia Dortmund (che si giocheranno il 17 e il 25 febbraio); difficile ora stimare i tempi di rientro, ma ipotizziamo possa tornare arruolabile dopo la sosta delle Nazionali di fine marzo, dunque in tempo utile per il finale di stagione.  

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza