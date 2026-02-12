Atalanta: De Ketelaere operato al ginocchio

L'attaccante belga ai box, out per il play-off di Champions
Novità da casa Atalanta in merito alle condizioni di Charles De Ketelaere, alle prese con una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.
L'attaccante belga infatti questa mattina è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro eseguita dal Professor Ezio Adriani al Gemelli di Roma come comunicato dal club bergamasco: "Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.
L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito.
Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".
De Ketelaere salterà sicuramente i play-off di Champions League contro il Borussia Dortmund (che si giocheranno il 17 e il 25 febbraio); difficile ora stimare i tempi di rientro, ma ipotizziamo possa tornare arruolabile dopo la sosta delle Nazionali di fine marzo, dunque in tempo utile per il finale di stagione.
Fantacalcio.it per Adnkronos