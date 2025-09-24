Atalanta: le condizioni di Zalewski e Hien

Sul fronte recuperi, mister Juric confida di ritrovare De Ketelaere contro la Juve
L'Atalanta deve fare i conti con gli infortunati: Nicola Zalewski e Isak Hien : l'esterno dovrebbe rimanere fuori circa due settimane a causa di una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro, mentre il difensore centrale lamenta un risentimento fasciale all’adduttore lungo sinistro e quindi viaggia verso il forfait nel match di sabato in campionato contro la Juventus.
Brutte notizie dunque per Juric, che all’Allianz Stadium dovrà fare i conti con un’infermeria piena considerando anche gli stop di Scalvini e Scamacca.
Qualche spiraglio arriva dal fronte recuperi: infatti De Ketelaere potrebbe già tornare in gruppo nei prossimi giorni ed essere convocabile per Torino, invece Ederson, reduce da un intervento al menisco, continua il lavoro individuale e punta a rientrare in gruppo tra una settimana.
Fantacalcio.it per Adnkronos