Atalanta: le condizioni di Zalewski e Hien

Sul fronte recuperi, mister Juric confida di ritrovare De Ketelaere contro la Juve

Nicola Zalewski - (IPa/Fotogramma)
Nicola Zalewski - (IPa/Fotogramma)
24 settembre 2025 | 15.10
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta deve fare i conti con gli infortunati:  Nicola Zalewski e Isak Hien : l'esterno dovrebbe rimanere fuori circa due settimane a causa di una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro, mentre il difensore centrale lamenta un risentimento fasciale all’adduttore lungo sinistro e quindi viaggia verso il forfait nel match di sabato in campionato contro la Juventus.

Brutte notizie dunque per Juric, che all’Allianz Stadium dovrà fare i conti con un’infermeria piena considerando anche gli stop di Scalvini e Scamacca.

Qualche spiraglio arriva dal fronte recuperi: infatti De Ketelaere potrebbe già tornare in gruppo nei prossimi giorni ed essere convocabile per Torino, invece Ederson, reduce da un intervento al menisco, continua il lavoro individuale e punta a rientrare in gruppo tra una settimana. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
