Atalanta, Lookman si è allenato con i compagni

Importanti novità in casa Atalanta per quanto concerne la situazione di Ademola Lookman: escluso anche dai convocati nella sfida di ieri in Champions League contro il Paris Saint-Germain, Ademola Lookman oggi è tornato ad allenarsi in gruppo a Zingonia.

"Quando sarà pronto lo accoglieremo a braccia aperte" aveva dichiarato nelle scorse ore l'ad degli orobici Luca Percassi e stamani, all'indomani della sconfitta di Parigi, Ademola Lookman si è allenato agli ordini di Ivan Juric e - dunque - potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati per domenica nella prossima gara di campionato con il Torino.

Fantacalcio.it per Adnkronos