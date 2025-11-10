circle x black
Cerca nel sito
 

Berardi è tornato: pioggia di bonus al fanta

sponsor

Trascinatore del Sassuolo nella vittoria ieri in casa dell'Atalanta

Domenico Berardi (Fotogramma/Ipa)
Domenico Berardi (Fotogramma/Ipa)
10 novembre 2025 | 10.24
LETTURA: 1 minuti

Berardi torna a splendere, autore di una prestazione da urlo ieri a Bergamo. Il capitano del Sassuolo ha trascinato la squadra con un perentorio 0a3 contro l'Atalanta, sconfitta che invece ora rischia addirittura di costare la panchina nerazzurra a mister Juric e al suo staff.

In ordine: gol, assist, rigore segnato, Panini Player of the Match e voto di 8.5 in pagella.

Serve altro? Berardi è tornato primo slot al fanta dopo una partenza zoppicante e un solo rigore segnato alla seconda giornata di campionato contro la Cremonese. Ora, dopo la rete al Genoa e la grande prova di Bergamo, il numero 10 del Sassuolo è di nuovo in formato Nazionale. 

La pagella di Berardi in Atalanta-Sassuolo: Un po’ nascosto in avvio, ma è glaciale dal dischetto. Rigore perfetto. Poi il grande lavoro (con assist) per Pinamonti. Pregevole. E infine anche la doppietta personale: otto gol in carriera all’Atalanta, assoluto protagonista del match.
Voto 8.5, TRASCINATORE - MVP 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza