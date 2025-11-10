Berardi è tornato: pioggia di bonus al fanta

Berardi torna a splendere, autore di una prestazione da urlo ieri a Bergamo. Il capitano del Sassuolo ha trascinato la squadra con un perentorio 0a3 contro l'Atalanta, sconfitta che invece ora rischia addirittura di costare la panchina nerazzurra a mister Juric e al suo staff.

In ordine: gol, assist, rigore segnato, Panini Player of the Match e voto di 8.5 in pagella.

Serve altro? Berardi è tornato primo slot al fanta dopo una partenza zoppicante e un solo rigore segnato alla seconda giornata di campionato contro la Cremonese. Ora, dopo la rete al Genoa e la grande prova di Bergamo, il numero 10 del Sassuolo è di nuovo in formato Nazionale.

La pagella di Berardi in Atalanta-Sassuolo: Un po’ nascosto in avvio, ma è glaciale dal dischetto. Rigore perfetto. Poi il grande lavoro (con assist) per Pinamonti. Pregevole. E infine anche la doppietta personale: otto gol in carriera all’Atalanta, assoluto protagonista del match.

Voto 8.5, TRASCINATORE - MVP

Fantacalcio.it per Adnkronos