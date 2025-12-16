circle x black
Berisha si ferma: lesione muscolare di secondo grado

Il centrocampista del Lecce finisce KO

Medon Berisha - (IPa/Fotogramma)
Medon Berisha - (IPa/Fotogramma)
16 dicembre 2025 | 19.19
In casa Lecce la gioia per il successo sul Pisa viene spezzata dall'infortunio di Berisha.

Il centrocampista giallorosso, fermatosi in occasione del match con i nerazzurri, ha rimediato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra e dovrebbe restare fermo ai box per un mese circa.

La nota ufficiale del club: 

"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra". 

