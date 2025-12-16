Berisha si ferma: lesione muscolare di secondo grado

Il centrocampista del Lecce finisce KO
In casa Lecce la gioia per il successo sul Pisa viene spezzata dall'infortunio di Berisha.
Il centrocampista giallorosso, fermatosi in occasione del match con i nerazzurri, ha rimediato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra e dovrebbe restare fermo ai box per un mese circa.
La nota ufficiale del club:
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra".
Fantacalcio.it per Adnkronos