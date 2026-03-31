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Bologna, ansia Dallinga. Ha la tendinite

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La squadra di Italiano torna ad allenarsi

Thijs Dallinga (Fotogramma/Ipa)
Thijs Dallinga (Fotogramma/Ipa)
31 marzo 2026 | 14.34
LETTURA: 1 minuti

Non solo il campionato, in casa Bologna il focus è sicuramente sui quarti di finale dell'Europa League. La squadra felsinea è tornata in campo quest'oggi e arriva una brutta notizia per Italiano. 

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Il tecnico rossoblu, infatti, deve fare i conti con diverse defezioni: oltre ai vari De De Silvestri, Tommaso Pobega, Jens Odgaard e Charalampos Lykogiannis e Lukasz Skorupski c'è da registrare lo stop di Dallinga, costretto a lavorare in palestra a causa di una tendinite.

Questo il comunicato del club:"Iniziata a Casteldebole la settimana che porta alla ripresa del campionato: il primo a rientrare in città dagli impegni in Nazionale è stato Jhon Lucumi. Stamattina i rossoblù hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega e Jens Odgaard, allenamento in palestra per Charalampos Lykogiannis e Thijs Dallinga per tendinite, oltre che per Lukasz Skorupski".

Difficile ipotizzare, ad oggi, la formazione che scenderà in campo domenica alle 15 contro la Cremonese.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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