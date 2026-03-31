circle x black
Cerca nel sito
 

Camilla Sanvoisin, morta per overdose a casa del fidanzato: chiesto il processo per la pusher

Il 26 novembre l'udienza preliminare nei confronti di Benta Marong. E' stata aperta, intanto, un'inchiesta per maltrattamenti ai danni della 25enne ritrovata cadavere lo scorso febbraio nell'abitazione del compagno

Camilla Sanvoisin e il fidanzato Giacomo Celluprica
Camilla Sanvoisin e il fidanzato Giacomo Celluprica
31 marzo 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chiesto il processo per la pusher che fornì l’eroina risultata poi fatale per Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa del compagno alla Giustiniana a Roma. Il tribunale, a quanto apprende l’Adnkronos, ha fissato l’udienza preliminare per il 26 novembre prossimo nei confronti di Benta Marong, gambiana, accusata di morte come conseguenza di altro reato oltre che di detenzione di droga.

CTA

L'analisi dei cellulari

Alla donna in particolare gli inquirenti erano arrivati grazie anche all’analisi dei cellulari trovati nella casa del compagno della ragazza, Giacomo Celluprica. Il 35enne, subito dopo i fatti, aveva riferito di aver assunto droga con Camilla e di essersi poi profondamente addormentato fino a quando, al risveglio, ha trovato la ragazza inerte accanto a lui e ha chiamato i soccorsi. Dall’autopsia non erano emersi segni di traumi esterni o violenza e gli esami avevano confermato la morte della giovane per arresto cardiaco.

L'indagine per maltrattamenti

Nel corso dell’indagine condotta dai pm capitolini, anche attraverso l’analisi dello smartphone e del diario personale della ragazza, trovati nella casa di Celluprica, sarebbero emersi elementi relativi al periodo precedente alla morte della ragazza, che hanno portato adesso a aprire una nuova indagine per maltrattamenti ai danni della 25enne. In casa del 35enne erano stati trovati anche diversi flaconi di metadone, ma per questi fatti lo scorso maggio il 35enne è stato assolto dall’accusa di detenzione ai fini di cessione di stupefacenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
morte pusher eroina droga maltrattamenti
Vedi anche
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza