circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna, sospiro di sollievo: non c'è lesione per Vitik

sponsor

Solo risentimento muscolare per il difensore felsineo

Vitik (Fotogramma/Ipa)
Vitik (Fotogramma/Ipa)
20 gennaio 2026 | 15.02
LETTURA: 1 minuti

Non è un periodo fortunato in casa Bologna. I risultati non arrivano e la squadra si è allontanata pericolosamente dalla zona europea. Ma non solo, perché continuano i problemi sul fronte infortunati. Nell'ultima partita il difensore Vitik ha dato forfait durante le operazioni di riscaldamento. Per fortuna, pero', nulla di grave.

Il giocatore felsineo ha rimediato un risentimento muscolare stando a quanto è emerso dagli esami diagnostici. Lavorerà a parte per qualche giorno per poi essere sottoposto a nuovi controlli.

Questo il comunicato ufficiale del club: "A due giorni da Bologna-Celtic la squadra ha ripreso ad allenarsi con una seduta tattica e prove di conclusioni a rete. Allenamento differenziato per Jhon Lucumi e Federico Bernardeschi. Lavoro a parte anche per Martin Vitik, i cui esami hanno confermato il risentimento alla coscia: svolgerà qualche giorno di differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".

Nei prossimi incontri ufficiali obbligata la coppia centrale formata da Casale e Heggem. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza