Calcio: Roma, Aouar saluta la serie A

L'avventura di Houssem Aouar con la maglia della Roma è durata soltanto una stagione. Mancava solo l'annuncio ufficiale, che è arrivato nelle ultime ore.

Il centrocampista è un nuovo giocatore dell'Al Ittihad. Il club saudita si è assicurato le prestazioni del calciatore per 12 milioni di euro più bonus. Si attende anche il comunicato ufficiale del club giallorosso.

Una stagione altalenante per Houssem Aouar, che nonostante qualche bonus si è rivelato inaffidabile nel corso dell'ultima annata. Talento innegabile, il centrocampista ha trovato poco spazio, andando a voto in sole 13 occasioni; questi i numeri di Aouar al Fantacalcio: 13 partite, 4 gol e una media fantavoto di 6.73. Ci si attendeva qualcosa in più, nonostante un buon apporto in zona gol.

Aouar è stato già sostituito dai capitolini che hanno acquistato a titolo definitivo dal Rennes il centrocampista Enzo Le Fee. Investimento importante del club che ha versato nelle casse dei transalpini 20 milioni di euro.

Fantacalcio.it per Adnkronos