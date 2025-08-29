circle x black
Como: infortunio Diao, il comunicato

I tempi di recupero dell'attaccante senegalese dei lariani

Assane Diao - (Ipa/Fotogramma)
29 agosto 2025 | 14.28
La notizia si attendeva da tempo, ora c'è il comunicato ufficiale: l'infortunio subìto da Diao lo terrà lontano dai campi diverse settimane. Ecco la nota del club lariano: "Como 1907 comunica che, a causa dell’infortunio rimediato durante una sessione di allenamento, il calciatore Assane Diao è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro. A seguito della consulenza con il Prof. Neik Van Dijk, specialista della chirurgia del piede, si è deciso di procedere con un trattamento conservativo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio e si aggirerà intorno alle 5 settimane".


Considerati i tempi di recupero, Diao dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta di ottobre. Salterà quindi Bologna, Genoa, Fiorentina, Cremonese e Atalanta e proverà a rientrare regolarmente per Como-Juventus del 19 ottobre. Non lo scenario ideale per i fantallenatori, considerando che poi sarà anche convocato per la Coppa d'Africa. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

