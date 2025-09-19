circle x black
Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri nomi per la 4a giornata di Serie A

Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)
19 settembre 2025 | 11.31
Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 4a giornata di Serie A:

  • Portierie: SVILAR - Anche in una partita così delicata va schierato. Mostro da modificatore difesa.
  • Difensore: BELLANOVA - uno dei difensori con più inserimenti nell'area di rigore avversaria, in arrivo un bonus?
  • Centrocampista: DE BRUYNE - Ha praticamente riposato contro il City, sarà molto probabilmente titolare e rigorista contro il Pisa.
  • Attaccante: PELLEGRINO - E' uno dei soli due attaccanti di questo campionato ad aver collezionato tutti i minuti disponibili (270') senza partecipare ad alcuna rete, assieme a Moise Kean. Che sia arrivato il suo momento?
  • Nome Mantra: MALINOVSKYI (C/T) -  Il Bologna è la sua vittima preferita in serie A al pari della Juventus. Già 3 bonus pesanti contro i felsinei.

