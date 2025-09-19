Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

19 settembre 2025 | 11.31
LETTURA: 1 minuti
Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per la 4a giornata di Serie A:
-
Portierie: SVILAR - Anche in una partita così delicata va schierato. Mostro da modificatore difesa.
-
Difensore: BELLANOVA - uno dei difensori con più inserimenti nell'area di rigore avversaria, in arrivo un bonus?
-
Centrocampista: DE BRUYNE - Ha praticamente riposato contro il City, sarà molto probabilmente titolare e rigorista contro il Pisa.
-
Attaccante: PELLEGRINO - E' uno dei soli due attaccanti di questo campionato ad aver collezionato tutti i minuti disponibili (270') senza partecipare ad alcuna rete, assieme a Moise Kean. Che sia arrivato il suo momento?
-
Nome Mantra: MALINOVSKYI (C/T) - Il Bologna è la sua vittima preferita in serie A al pari della Juventus. Già 3 bonus pesanti contro i felsinei.
Fantacalcio.it per Adnkronos