Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 13a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 13a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Milinkovic Savic: Soprattutto in casa è un fattore, trend che può proseguire contro il non super-prolifico Monza.

Difensore - Dodò: Media voto altissima ma ancora senza bonus, Moreno difensivamente qualcosa concede sempre: è la volta buona?

Centrocampista - Zaccagni: Solo una volta in carriera (gennaio 2023) ha trovato 3 gol di fila in campionato. E' in forma e anche riposato: il Bologna è avvisato.

Attaccante - Thuram: La tripletta col Torino dell'8^ gli ultimi acuti pesanti, deve farsi perdonare le ultime due insufficienze e non solo. A Verona ha tutto per sfondare.