Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 17a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 17a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Carnesecchi: 5 clean sheet nelle ultime 9, lanciatissimo anche in termini di prestazioni. L'obiettivo è preservare il trend contro un Empoli che segna davvero poco (14 gol fatti in 16 giornate).

Difensore - Gosens: Il bonus manca dalla 10^ giornata, troppo per uno come lui che potrà spingere di più in assenza di Dodò. Sul lato di Ehizibue e Giannetti, vibes positive.

Centrocampista - McTominay: La gara di Genova si prevede ricca di contrasti, 'sporca', non da fioretto. Ecco perché uno con la sua fisicità e i suoi tempi di inserimento può deciderla.

Attaccante - Lautaro Martinez: In trasferta il Como ha sempre preso gol, ben 15 in 9 gare. Il Toro non segna dall'11a: è giunto il momento di sbloccarsi.

Nome Mantra - Oristanio (W/T/A): Duttile per il Mantra, pericolo costante ed ex di turno. Diverse sfaccettature di un grande profilo in questa stagione.

Fantacalcio.it per Adnkronos