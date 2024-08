Fiorentina, De Gea promesso sposo

David De Gea è oggi a Firenze. Il portiere, promesso sposo della Fiorentina, è arrivato al Viola Park, dove ha incontrato l'allenatore Raffaele Palladino e fatto conoscenza con l'ambiente viola; dopo le visite mediche e la firma del contratto, arriverà l'annuncio ufficiale di De Gea alla Fiorentina.

Lo spagnolo, a lungo corteggiato anche dal Genoa, sarà il portiere titolare della squadra viola. Esperienza internazionale e carisma per la squadra di Palladino, che, come affermato quest'oggi da Colpani in conferenza stampa, vuole migliorarsi in Italia e in Europa.

De Gea arriva da svincolato, è rimasto a lungo fermo, ma questo non dovrebbe mettere in discussione la sua titolarità; inevitabile invece la partenza di uno tra Terracciano e Christensen.

Fantacalcio.it per Adnkronos